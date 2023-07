Des balades en stand up paddle organisées tout l'été dans les paysages industriels carolos

Le stand up paddle est une pratique en vogue. Marie Voght, qui organise les balades carolos au travers de son entreprise "Tour du monde en Belgique", la promeut comme un moyen de se déconnecter et de découvrir, de façon insolite, de nouveaux paysages au fil de l'eau. Les balades organisées à Charleroi chaque dimanche du début du mois de mai à la fin septembre mettent leurs participants au contact de paysages industriels ou post-industriels même puisque certains sites sidérurgiques visibles le long de la Sambre ne sont plus en activité. Lors de chaque visite, Marie Voght accueille entre 10 et 20 participants. C'est elle qui leur fournit le matériel nécessaire. (Belga)