DP World Tour - Nicolas Colsaerts et Christopher Mivis ne passent pas le cut au Danemark

Vainqueur du tournoi en 2016, Colsaerts a rendu une carte de 69 coups, un sous le par, avec cinq birdies et quatre bogeys. Une prestation insuffisante pour passer le cut après un premier tour en 76 coups jeudi. Avec un total de 145 coups, le Bruxellois échoue à la 101e place, à quatre coups du cut. Mivis a lui rendu une carte de 76 coups avec un birdie, trois bogeys et deux double bogeys pour terminer à la 137e place avec un total de 149 coups. L'Espagnol Nacho Elvira occupe la tête du classement après un deuxième tour en 62 coups avec neuf birdies et un bogey. Il compte un coup d'avance sur l'Ecossais Robert MacIntyre et deux sur l'Anglais Ross Fisher. (Belga)