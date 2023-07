Equateur: 75 personnes bloquées par la panne d'un téléphérique secourues

Quelque "48 passagers qui se trouvaient dans la partie haute", le terminal à environ 4.000 mètres d'altitude, "ont été mises en sécurité ; 17 personnes ont été secourues à l'intérieur des cabines et 10 autres" lors de la remise sous tension du téléphérique paralysé en raison d'un problème électrique. L'incident s'est produit jeudi vers 16H00 locales (23H00 HB) dans cette attraction touristique longue de 2,5 km, qui s'élève de 3.100 mètres à près de 4.000 mètres d'altitude, ce qui en fait l'un des téléphériques les plus hauts du monde, en activité à Quito depuis 2005. Les autorités locales avaient indiqué jeudi soir que 78 personnes étaient coincées, sans préciser si parmi elles figuraient des étrangers. Des images publiées par la mairie et les pompiers montraient des personnes secourues en pleine nuit et extraites des cabines à l'aide de cordes. En mars, le téléphérique avait également été temporairement paralysé en raison du mauvais temps. (Belga)