F1 - GP de Grande-Bretagne - Max Verstappen le plus rapide de la deuxième séance d'essais libres

Le double champion du monde en titre a bouclé les 5,891 km du circuit en 1:28.078 pour devancer l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) de 22 millièmes de seconde et le Thaïlandais Alexander Albon (Williams) de 218 millièmes, déjà 3e de la première séance vendredi matin. Le Mexicain Sergio Perez, équipier de Verstappen chez Red Bull, a signé le 4e temps à 264 millièmes, et l'Américain Logan Sargeant (Williams) a complété le top 5 à 688 millièmes. Samedi, la troisième et dernière séance d'essais libres est prévue à 12h30 heure belge avant la séance de qualifications à 16h00. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 16h00. (Belga)