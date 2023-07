FOJE - Une délégation de 62 athlètes au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne à Maribor

La Belgique, sous la conduite de Gert Van Looy, sera représentée dans 10 des 11 sports (avec le handball) au programme où figurent pour la première fois le basket 3X3, le mountainbike et le skateboard. Les Belges seront aussi présents en athlétisme, cyclisme sur route, gymnastique artistique, judo, natation, tennis et volley. Un stage est organisé à Gand du 17 au 19 juillet avant un départ pour la Slovénie le 22 juillet. La délégation belge: Athlétisme : Manon Beernaert (marteau), Kyani Joosten (perche), Laura Ooghe (longueur), Lauren Petroci-Coninx (200m), Camille Sonneville (100m haies), Astrid Van Breedam (2000m steeple), Svea Van Laere (hauteur) et Nafy Thiam (poids) Reda Aouragh (1500m), Flor Lambrechts (décathlon), Enzo Legendre (800m), Louis Lorette, (110m haies), Yilio Philtjens (perche), Sem Serrano (3000m), Kamiel Van Raemdonck (poids), Kamiel Van Raemdonck (disque) Basket 3X3: Tristan Boone, Maxim De Block, Leander De Maesschalck et Youssef Nouhi. Ilan Mbessang (réserviste) Cyclisme et mountainbike: Lobke Beernaerts, Auke De Buysser et Jilke Michielsen (course sur route et contre-la-montre), Liese Geuens (mountainbike, cross-country) Mathias De Keersmaeker (mountainbike), Mauro Keppens, Yoram Knaepen et Thibaut Van Damme (course sur route) Gymnastique Artistique: Chloé Baert, Marie De Smedt et Hanne Degryse. Naomi Descamps (réserviste). Kyano Scheper , Victor Tournicourt et Fynn Van Kampen. Simon Marchant (premier réserviste), Bob Neyrinck (2e réserviste) Judo: Léna Antoine (-44kg ), Camille Sternon (-57), Marielle Bouvier (-70) Askhab Isayev (-50), Amsar Dzhamaldinov (-60), Alhamzah Hassoun (-73) et Kenzo Cremers (-81) Natation: Nore Michiels (100m et 200m libre), Fleur Bussels (200m dos) Bas Claerhout (1500m libre), Vincent Van Hooydonck (50m libre et 4X100m libre), Bas Claerhout, Emile Tuypens et Seppe Lammens (4X100m libre) Skateboard: Noah De Jaeger, Ella Naessens Tennis: Marilyn Van Brempt, Valentine Coussens Volley: la liste des 12 joueurs sera communiquée le 19 juillet. (Belga)