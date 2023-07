Grève chez Ryanair: les passagers doivent être indemnisés, rappelle Testachats

S'agissant d'une grève interne à la compagnie aérienne (et pas d'une grève des contrôleurs aériens ou des bagagistes), la compagnie irlandaise à bas coûts ne peut invoquer le cas de force majeure, souligne Testachats. Étant donné que les vols seront vraisemblablement annulés moins de deux semaines avant le départ des passagers, une indemnité complémentaire leur est due. Elle va de 250 à 600 euros en fonction de la distance devant être parcourue par le vol et peut être réclamée directement via le site de Ryanair. La secrétaire d'État en charge du Budget et de la Protection des consommateurs, Alexia Bertrand, rappelle pour sa part que les voyageurs arrivant à leur destination finale avec un retard de plus de trois heures ont également droit à une indemnisation. Si l'heure de départ du vol est retardée d'au moins cinq heures, le voyageur a droit à un autre vol ou à un remboursement ainsi qu'à une indemnisation. "Nous savons qu'il n'est pas toujours aisé de trouver l'endroit où demander l'indemnité complémentaire, et que les délais pour l'obtenir sont parfois longs, mais il est important de connaître ses droits et d'insister pour obtenir ce qui vous est dû", insiste Julie Frère, porte-parole de Testachats. L'organisation de consommateurs met par ailleurs à disposition des passagers sa ligne téléphonique 0800 29 510 (du lundi au vendredi de 9 à 18h). (Belga)