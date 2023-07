Invasion de l?Ukraine - Les Etats-Unis vont fournir des armes à sous-munitions à l'Ukraine

"C'est une décision difficile. On l'a différée" un certain temps, a déclaré à la presse le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, tout en ajoutant que c'était "la bonne chose à faire". Il a affirmé que le président Joe Biden avait pris la décision en consultation avec les alliés et après une "recommandation unanime" de son administration. Le responsable a encore assuré que les Ukrainiens avaient fourni des garanties "par écrit" sur l'usage qu'ils feraient de ces armes pour minimiser "les risques posés aux civils". M. Sullivan a par ailleurs indiqué que l'Ukraine ne "rejoin(drait) pas l'Otan" à l'issue du sommet de Vilnius, prévu la semaine prochaine, même si cette question sera évoquée lors de l'événement. Kiev "a encore de nombreuses étapes à franchir avant de pouvoir devenir membre" de l'Alliance atlantique, a-t-il précisé. (Belga)