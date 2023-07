Invasion de l'Ukraine - Volodymyr Zelensky arrive à Bratislava, avant Istanbul

"M. Zelensky est arrivée cet après-midi à l'invitation de la présidente slovaque Zuzana Caputova", a déclaré à l'AFP Martin Strizinec, porte-parole de la présidence slovaque. Les discussions à Bratislava porteront sur "un soutien concret en matière de défense, l'intégration euro-atlantique de l'Ukraine, le sommet de l'Otan et la formule de paix, la coopération bilatérale et de la sécurité énergétique", a indiqué le président ukrainien dans un tweet. Bratislava est l'avant-dernière étape, après la Bulgarie et la République tchèque, de la tournée de M. Zelensky avant le sommet de l'Otan prévu la semaine prochaine à Vilnius. Le président ukrainien doit ensuite se rendre à Istanbul, où il doit rencontrer son homologue turc Recep Tayyip Erdogan en début de soirée. (Belga)