John Kerry va se rendre en Chine pour reprendre le dialogue sur le climat

Ce déplacement intervient sur fond d'une reprise des échanges entre les Etats-Unis et la Chine après des mois de tensions, et dans le sillage de la visite le mois dernier à Pékin du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen s'y trouve cette semaine. Il s'agira du troisième déplacement en Chine de l'ancien secrétaire d'Etat américain depuis sa nomination à ce poste d'envoyé spécial pour le climat par le président Joe Biden. Dans une interview au quotidien New York Times, John Kerry indique que ce voyage aura lieu la semaine prochaine et qu'il y cherchera "une véritable coopération" avec Pékin. "La Chine et les Etats-Unis sont les deux plus grandes économies du monde et nous sommes également les deux plus grands émetteurs. Il est clair que nous avons la responsabilité particulière de trouver un terrain d'entente", a-t-il déclaré au journal. L'administration Biden estime que le climat est l'un des domaines où les deux puissances, qui se livrent une compétition féroce, peuvent coopérer. La Chine avait suspendu les discussions sur le climat l'été dernier en protestation contre le déplacement à Taïwan de l'ancienne présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. (Belga)