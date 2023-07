Jupiler Pro League - Alex Muzio actionnaire majoritaire de l'Union pour se conformer au règlement de l'UEFA

Selon le règlement de l'UEFA, deux clubs détenus par le même propriétaire ne peuvent pas disputer la même Coupe d'Europe. Or, l'Union et Brighton se sont tous les deux qualifiés pour l'Europa League pour la saison à venir. "Sur la base de ces règlements, il est apparu clairement que certains changements devaient être apportés à la structure de propriété de l'Union afin d'assurer la conformité avec le règlement des compétitions de l'UEFA et de permettre aux deux équipes de participer à l'Europa League la saison prochaine. Par conséquent, je suis désormais l'actionnaire majoritaire de l'Union et j'augmente mon investissement dans le club, tandis que la participation de Tony dans le club tombe à une participation minoritaire", a précisé Muzio vendredi dans un communiqué de l'Union. (Belga)