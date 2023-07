Jupiler Pro League - L'ancien joueur de Beveren Daam Foulon signe à Malines jusqu'en 2025

Formé notamment au Lierse et à Anderlecht, Daam Foulon a découvert le football professionnel à Beveren, avec qui il a disputé un total de 47 rencontres, cumulant 9 passes décisives, entre son arrivée en janvier 2018 et son départ, en septembre 2020, vers Benevento. Il a alors connu la Serie A avant la relégation du club en deuxième division, où il a passé les deux dernières saisons. Au total, il a porté la vareuse du club de Campanie à 86 reprises (3 buts, 5 assists). Originaire de Malines, le latéral gauche vit cette signature comme un retour à la maison. "Je voulais absolument jouer pour Malines", a-t-il expliqué. Son directeur sportif, Tim Matthys, s'est réjoui de la signature d'un joueur apparemment demandé. "Nous avons eu de la concurrence, mais Daam ne voulait jouer que pour nous." Foulon est la troisième recrue malinoise après l'attaquant allemand Lion Lauerbach et l'arrière-droit belgo-algérien Rafik Belghali. Le Kavé jouera la Supercoupe de Belgique le 23 juillet à 18h00 contre l'Antwerp. Il débutera ensuite la campagne de Jupiler Pro League au Club de Bruges, le 30 juillet à 18h30. (Belga)