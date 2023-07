Jupiler Pro League - Teddy Teuma quitte l'Union Saint-Gilloise pour le Stade de Reims

Teuma s'est imposé comme une pièce majeure des très belles saisons de l'Union de la promotion en Jupiler Pro League jusqu'à la bataille pour le titre lors des Champions Playoffs des deux dernières saisons. En 164 matches disputés sous les couleurs du club, le Maltais et capitaine de l'équipe a inscrit 31 buts et délivré 44 passes décisives. Après avoir évolué dans les divisions inférieures françaises (Hyères FC, US Boulogne et Red Star FC), Teddy Teuma s'apprête à découvrir l'élite française pour la première fois de sa carrière dans le club coaché par Will Still. "C'est un plaisir de rejoindre la grande famille rouge et blanche. Le Stade de Reims est un club historique et c'est une fierté pour moi que de m'engager ici. Le projet de jeu est séduisant et j'ai hâte de porter la tunique devant le public de Delaune", a réagi le désormais ex-communiqué de l'USG, cité dans le communiqué des Rémois. (Belga)