Kangoeroes Malines renouvelle son contingent d'étrangères et jouera l'EuroCoupe

Laure Resimont, championne d'Europe avec les Belgian Cats fin juin à Ljubljana, a resigné de même que l'ancienne internationale Heleen Nauwelaers. Renée Denys, Eva Van Gils et Kyra Bruyndoncx ont rempilé aussi. Paula Strautmane apportera son expérience. Cette internationale de 26 ans, 1m86, qui a disputé l'Euro avec la Lettonie le mois dernier, jouait ces deux dernières saisons à Cadi La Seu en Espagne en provenance de son club de TTT Riga. Elle remplacera notamment la Chilienne Zia Morrison et l'Américaine Morgane Bertsch, fer de lance des Malinoises qui rejoindra Gérone en Espagne après sa saison WNBA avec Chicago Sky. Deux Américaines viennent s'ajouter dans le noyau des championnes de Belgique. Cate Reese, 23 ans, un poste 4 d'1m88, vient d'Arizona Wildcats et dispose d'une première expérience à l'étranger à Gold Coast Rollers cet été en NBL 1, une sous-ligue semi-professionnelle en Australie. Rae Burrell, 23 ans, est une ailière d'1m88 passée par l'Université du Tennessee et draftée l'an dernier par LA Sparks en 9e position en WNBA. Cette saison, elle affiche une moyenne de 4.1 points et 1.6 rebonds avec la franchise de Los Angeles. Elle aussi dispose d'une première expérience à l'étranger avec un passage en Australie à Canberra Capitals la saison dernière en WNBL. La Néerlandaise Janine Guijt, 28 ans, vient du club de Binnenland aux Pays-Bas. Cette arrière d'1m72 est internationale chez les 3X3. Une jeune finlandaise sera chargée de remplacer la Française Lisa Berkani partie pour Venise. Elina Aarnisalo, 17 ans, 1m76, vient de HBA-Marksy. Le tirage au sort des Coupes européennes a lieu le 9 août. Kangoeroes Malines avait disputé l'Euroligue pour la première fois la saison dernière, mais devant jouer dans la salle de Willebroek. (Belga)