La FEF appelle la ministre Bertieaux "à ne pas décevoir les étudiants"

"Les récentes décisions promouvant des habilitations sans financement s'ajoutent à nos inquiétudes déjà élevées dans un contexte d'enveloppe fermée, inadaptée pour répondre à l'augmentation constante de la population étudiante", souligne la FEF vendredi dans un communiqué. "La FEF espère que Madame la ministre Françoise Bertieaux saura prendre en compte les conséquences désastreuses de la réforme du décret Paysage : taux de réussites alarmant, stress constant de réussite et de finançabilité, etc. Le choix qui s'impose aujourd'hui est de revenir au plus vite sur les décisions prises par le passé", estime l'unique organisation représentative des étudiants en FWB. Outre le coût des études et la précarité étudiantes, la FEF demande à la successeure de Valérie Glatigny de lutter également contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. "Ne pesons pas nos mots, la situation est dramatique. Il faut prendre des mesures directes et structurelles. Les étudiants ont faim, les logements sont impayables, les études sont inaccessibles? Madame Françoise Bertieaux, vous êtes maintenant la ministre des étudiants, ne les décevez pas", conclut le communiqué de la FEF qui souhaite dans la foulée un prompt rétablissement à Valérie Glatigny, qui a annoncé jeudi sa démission de son poste de ministre pour des raisons de santé. (Belga)