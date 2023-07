Le 68e concours Eurovision de la chanson se tiendra à Malmö

La suédoise Loreen avait remporté l'Eurovision en mai dernier avec un morceau intitulé "Tattoo". Le pays lauréat doit traditionnellement organiser l'édition suivante. C'est la septième fois que le concours est organisé en Suède. Ce sera la troisième fois, après les éditions 1985 et 2013, que Malmö sera la ville hôte du concours. Les éditions 1975, 2000 et 2016 s'étaient tenues à Stockholm et l'édition 1992 à Göteborg. (Belga)