Le trafic ferroviaire interrompu entre Denderleeuw et Burst après un problème de caténaire

La cause de l'incident n'est pas encore connue, mais les équipes techniques d'Infrabel sont sur place pour résoudre au plus vite le problème et rétablir le trafic ferroviaire. Certains trains sont déviés entre Denderleeuw et Zottegem. Si la circulation est impossible, des bus de remplacement ont été mis en place entre Denderleeuw et Burst. (Belga)