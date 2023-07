L'Organisation maritime internationale ne veut que des navires zéro émission en 2050

Concrètement, cette stratégie fixe l'objectif de passer à zéro émissions nettes de gaz à effet de serre provenant des navires d'ici ou aux alentours de 2050. Il s'agit là d'une augmentation significative des ambitions par rapport à la stratégie existante, qui visait à réduire les émissions des navires de seulement 50%. Un accord a également été conclu sur des points de contrôle indicatifs en cours de route. Ainsi, les émissions de gaz à effet de serre des navires doivent diminuer d'au moins 20% d'ici 2030 avec l'ambition d'atteindre 30%, et d'au moins 70 % d'ici 2040, avec l'ambition d'atteindre 80%. En outre, un objectif de 5% de consommation de combustibles à faible ou à zéro émission de gaz à effet de serre a été fixé d'ici 2030, avec l'ambition d'atteindre 10%. Selon le cabinet du ministre, ce sont la Belgique et les Pays-Bas qui ont pris l'initiative à cet égard avec les collaborateurs de la DG Navigation autour de la table. "Notre pays défend un plan ambitieux de réduction des émissions de CO2 pour le transport maritime au niveau international. Nous ne devons pas chercher loin les solutions pour réduire les émissions. Bien au contraire. Nous les trouvons tout près de nous, là où notre industrie belge est fortement impliquée. L'adoption de nouveaux objectifs climatiques internationaux pour le transport maritime est une étape importante vers un avenir plus vert pour le secteur maritime", déclaré le ministre, cité dans le communiqué. (Belga)