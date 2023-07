LPGA Tour - Manon De Roey 83e après une première journée mitigée à l'US Open féminin de golf

L'Anversoise n'a pas été en réussite en début des parcours, elle qui a commencé sur la deuxième moitié de celui-ci. Elle a concédé trois bogeys sur ses six premiers trous, puis un double bogey sur le trou 4 après avoir dû dégager la balle à deux reprises d'un bunker. De Roey a ensuite signé deux birdies consécutifs sur les trous 6 et 7 avant un nouveau bogey sur le 8, l'avant-dernier de la journée. Elle a ainsi terminé en 76 coups, 4 au-delà du par, et se trouve à la 83e place du classement. Avec 8 coups de moins, la Chinoise Xiyu Lin et la Sud-Coréenne Kim Hyo Joo (-4) se partagent la tête du classement. L'amatrice irlandaise Aine Donegan (-3) occupe la 3e place, aux côtés de cinq professionnelles dont sa compatriote Leona Maguire, les Américaines Bailey Tardy et Allisen Corpuz, la Japonaise Nasa Hataoka et la Sud-Coréenne Hae Ran Ryu. (Belga)