Menaces contre De Croo - Le parquet fédéral confirme l'interpellation de l'ex-militaire en Norvège

Une enquête a été ouverte à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une séquence vidéo semblant montrer des tirs à l'arme de poing en direction d'une photographie du Premier ministre Alexander de Croo, avait annoncé plus tôt dans la journée un communiqué du parquet fédéral. L'auteur présumé de la vidéo, né en 1993, a récemment quitté l'armée. Certains de ses propos évoquent des menaces à l'encontre d'Alexander De Croo et/ou de membres du gouvernement fédéral. Le dossier initialement ouvert par le parquet du Limbourg a été transféré au parquet fédéral. La police de la ville d'Oslo a confirmé à Belga avoir interpellé l'individu, sur base de signalements de comportements menaçants dans un magasin. L'affaire est toujours en cours à l'ouest de la capitale, alors que les agents sont sur le site et entendent la personne concernée. Celle-ci va être transportée pour observation vers un centre médical et il est vraisemblable qu'il sera arrêté en vertu de la législation norvégienne de l'immigration, a communiqué une porte-parole de la police locale. En visite à Pepinster, le Premier ministre a assuré qu'il n'était pas très inquiet. (Belga)