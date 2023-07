Météo - Un temps chaud et ensoleillé vendredi après-midi

Ce soir et cette nuit, le temps sera calme et le ciel pratiquement dégagé. Les minima varieront le plus souvent de 14 à 19 degrés. Samedi, le temps sera ensoleillé et très chaud. L'après-midi, des nuages cumuliformes se développeront et pourront dégénérer avec quelques averses orageuses en fin d'après-midi et en soirée. Les maxima oscilleront entre 27 degrés en Hautes-Fagnes et 32 degrés ailleurs. Dimanche, la journée commencera avec un temps assez ensoleillé. Ensuite, des nuages se formeront et déboucheront sur un risque d'averses et d'orages l'après-midi et en soirée. Les maxima seront compris entre 23 degrés en bord de mer et 29 à 30 degrés ailleurs. (Belga)