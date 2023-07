Moins d'emplois créés que prévu en juin aux Etats-Unis

Lors du dernier mois écoulé, 209.000 emplois ont été créés, a annoncé vendredi le département du Travail, alors que 220.000 étaient attendus par les analystes, selon le consensus Briefing.com. En outre, les créations d'emplois d'avril et mai ont été révisées en baisse, respectivement à 217.000 et 306.000 soit, sur les deux mois, 110.000 emplois de moins que ce qui avait été initialement annoncé. Les créations d'emplois restent tirées par les administrations publiques, la santé et l'assistance sociale, ainsi que par le bâtiment, selon le département du Travail. Signe du ralentissement en cours dans un marché qui reste toujours particulièrement serré, la moyenne du nombre d'emplois créés par mois sur les six premiers mois de l'année est nettement moins élevée que la moyenne sur l'ensemble de l'année 2022 (278.000 contre 399.000 emplois en moyenne). Dans le même temps, le salaire horaire moyen a poursuivi sa hausse, de 0,4% par rapport au mois précédent et 4,4% sur un an. Jeudi l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab avait annoncé un niveau de créations de postes inattendu dans le secteur privé pour le mois de juin, avec 497.000 emplois, bien au-dessus des prévisions mais également de la tendance observée les mois précédents, donnant quelques sueurs froides aux marchés. Les investisseurs craignent qu'un marché de l'emploi trop dynamique n'incite la Réserve fédérale (Fed) à augmenter une nouvelle fois ses taux directeurs lors de sa prochaine réunion, fin juillet. La Fed s'est lancée depuis mars 2022 dans une politique monétaire plus restrictive afin de réduire l'inflation et la ramener à sa cible de 2% mais l'inflation s'est montrée plus persistante qu'espéré. (Belga)