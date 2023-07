Mondial féminin 2023 - Les drapeaux aborigène et maori flotteront en Australie et en Nouvelle-Zélande

"La confirmation par la FIFA que tous les drapeaux de l'Australie flotteront durant la Coupe du monde est un moment important pour tous les Australiens, en particulier le peuple des Premières Nations", a réagi le président de la fédération australienne de football, James Johnson. "Cette décision est dans la lignée des valeurs de diversité et d'inclusion que notre organisation porte en elle, et correspond à notre vision pour le tournoi." Son homologue de la fédération néo-zélandaise Andrew Pragnell s'est aussi réjoui de la mesure, estimant qu'elle servirait d'exemple aux éditions suivantes dans la "reconnaissance des droits des peuples indigènes partout dans le monde". "Ces drapeaux expriment une volonté de respect mutuel, d'identité nationale et de reconnaissance des cultures indigènes pour nos hôtes", a de son côté souligné dans un communiqué le patron de la FIFA, Gianni Infantino. En Australie, le drapeau aborigène flottera au côté du drapeau national lors des 35 matches qui se dérouleront dans le pays. Il en sera de même pour le drapeau maori lors des 29 rencontres prévues en Nouvelle-Zélande. (Belga)