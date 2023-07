Mondiaux juniors et espoirs de kayak sprint - Le K4 belge au pied du podium chez les juniors à Auronzo

Stanislas Bastiaens, Jules Van Nieuwenhove, Maarten Verschatse et Louis Vangeel, vainqueurs de leur demi-finale mercredi, ont parcouru les 500m en 1:26.15, à 2.65 de la Hongrie, vainqueur en 1:23.54. Le quatuor belge, avec déjà Bastiaens et Vangeel à bord, avait bouclé son précédent Mondial de la discipline à la 3e place en septembre 2022, à Szeged, en Hongrie. L'autre K4 belge sur 500m, chez les espoirs, de Kilian Meersmans, Jules Vangeel, Rafael Bastiaens et Raphael Akerele, a fini lui 8e de la finale B, soit un 17e rang mondial. Tout comme Anastasia Okunkova qui s'est elle aussi classée 8e de sa finale B, en K1 sur 200m, chez les juniors. Engagés vendredi en séries du K1 sur 500m, Amber Van Broekhoven et Jules Van Geel, tous deux 6e chez les espoirs, et Okunkova, 5e chez les juniors, devront passer par les demi-finales pour tenter de rejoindre la course aux médailles. Samedi, Stanislas Bastiaens et Louis Vangeel tenteront cette fois d'accrocher le podium en finale A du K2 juniors sur 500m. (Belga)