Pays-Bas: chute du gouvernement néerlandais sur la politique d'asile

Un parfum de crise flottait dans l'air depuis plusieurs jours. Vendredi, une ultime réunion de crise a eu lieu à La Haye au cours de laquelle une proposition de compromis du secrétaire d'Etat à l'Asile, Eric van der Burg, a été discutée mais sans résultat, entraînant la chute du gouvernement Rutte IV au terme de 543 jours d'existence, selon les médias néerlandais. Surnommé "Teflon" pour sa capacité à rester au pouvoir depuis 12 ans malgré les scandales - et devenant ainsi le Premier ministre le plus longtemps en poste de l'histoire des Pays-Bas - M. Rutte avait pris les rênes de sa quatrième coalition en janvier 2022 après un record de 271 jours de négociations. Mais le chef du gouvernement, du parti de droite libérale VVD, avait semé ces derniers jours le trouble chez ses partenaires de la droite et du centre, en exigeant d'eux l'adoption d'une série de mesures clivantes autour de l'accueil des demandeurs d'asile. La proposition de limiter la possibilité de regroupement familial aurait ainsi été particulièrement mal accueillie par l'Union chrétienne, le plus petit parti de la coalition, qui aurait dès lors pris l'initiative de faire tomber le gouvernement, selon l'agence de presse néerlandaise ANP qui se base sur diverses sources. (Belga)