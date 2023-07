PGA Tour - Jonas Blixt premier leader du John Deere Classic après un premier tour 9 sous le par

Déjà titré à trois reprises sur le PGA Tour américain au cours de sa carrière, Blixt a réussi une remarquable performance qui a débuté avec un eagle au trou 2 suivi de son unique faute de la journée, un bogey trois trous plus tard. Après un nouveau birdie juste avant la mi-parcours, le Suédois a réussi une deuxième moitié de journée exceptionnelle avec cinq birdies et un nouvel eagle sur les neuf derniers trous, pour terminer la journée 9 coups sous le par. Jonas Blixt, dont la dernière victoire individuelle remonte à 2013, compte désormais 2 coups d'avance sur son plus proche poursuivant, l'Américain Grayson Murray (64, -7). Celui-ci est suivi par six joueurs à égalité avec un coup supplémentaire (65, -6): le Sud-Africain Garrick Higgo et les Américains Greyson Sigg, Adam Schenk, Nate Lashley, Richy Werenski et Cameron Young. (Belga)