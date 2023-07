Pollution à Zwijndrecht - Concentration élevée de PFOS dans l'air près de l'usine 3M à Zwijndrecht

En raison de la contamination des sols par les polluants PFOS et PFAS, l'agence flamande de l'environnement a aussi procédé à des mesures de la qualité de l'air en plusieurs endroits à Zwijndrecht. Des relevés effectués juste au sud du site de 3M faisaient état de niveaux remarquablement élevés de PFOS dans l'air: du 17 mai au 1er juin, il s'agissait de 14 nanogrammes par mètre cube, et du 1er au 15 juin, il était encore question de 3,6 nanogrammes par mètre cube. Pourtant, le cadre pour les concentrations annuelles n'autorise que 0,4 nanogramme par mètre cube. A ce même endroit, les concentrations de trois autres produits chimiques PFAS (PFOA, PFNA, PFHxS) étaient aussi trop élevés: 15,3 nanogrammes par mètre cube dans la seconde partie du mois de mai, contre "seulement" 0,77 nanogramme par mètre cube pour la valeur la plus élevée mesurée en 2022. Le coordinateur PFAS, Hans Reynders, souligne toutefois qu'il n'y a pas de raison de paniquer: "Nous comprenons que les habitants de Zwijndrecht s'inquiètent. Mais nous insistons sur le fait qu'il n'y a pas de danger immédiat pour la santé des résidents". Les associations flamandes de défense de l'environnement, Bond Beter Leefmilieu, Zwijndrecht Gezond et Natuurpunt Waasland, ont fait part de leur inquiétude et demandent une évaluation approfondie - aux frais de 3M-, des mesures plus strictes et une communication plus efficace envers les habitants. (Belga)