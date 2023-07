Premier League - William Saliba prolonge son contrat avec Arsenal

Saliba, 22 ans, a rejoint Arsenal en juillet 2019 en provenance de Saint-Etienne avant de le prêter aux Verts dans la foulée. Les Gunners l'ont ensuite prêté à Nice durant six mois entre janvier et juin 2021 puis à Marseille durant la saison 2021-2022. Revenu à Londres la saison dernière, il s'est immédiatement installé comme titulaire, disputant 33 rencontres toutes compétitions confondues avec trois buts et un assist au compteur. En fin de contrat en juin 2024, le défenseur a donc signé un nouveau bail avec les vice-champions d'Angleterre. Saliba compte également 8 caps avec l'équipe de France, faisant partie du groupe qui a joué la Coupe du monde l'hiver dernier. (Belga)