Russie: six morts dans une explosion dans une fabrique d'explosifs

"Lors de travaux de maintenance sur une conduite d'azote de l'usine Promsintez, une défaillance d'un dispositif technique s'est produite, entraînant la mort de six employés de l'entreprise et faisant deux blessés", a indiqué le service d'inspection des sites industriels (Rostekhnadzor). Dans un communiqué, Rostekhnadzor précise qu'une de ses équipes est sur place. "Des investigations sont en cours. Avant leur conclusion il est prématuré de parler des causes de l'incident", a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Samara, Dmitri Azarov. L'usine est située dans la ville de Tchapaïevsk, à une quarantaine de kilomètres de Samara, la capitale de la région éponyme. "Selon des données préliminaires, les tuyaux qui étaient en train d'être soudés n'étaient pas récents. Des infos indiquent qu'ils auraient pu contenir des restes de substance explosive", a dit sur Telegram le député Alexandre Khinchteïn, élu dans la région de Samara. Selon sa page sur le réseau social russe VK, l'usine Promsintez est l'un des "principaux producteurs d'explosifs en Russie" et en ex-URSS. Elle fabrique des explosifs pour l'industrie minière et emploie environ 1.300 personnes. "La production de l'usine est utilisée (...) pour la prospection de réserves de pétrole, de gaz, et l'exploitation minière", indique cette source. Les accidents industriels mortels sont fréquents en Russie, du fait de négligences ou d'équipements vétustes. De nombreuses usines tournent à plein régime en Russie depuis le début de l'offensive en Ukraine en février 2022. (Belga)