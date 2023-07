Sibiu Cycling Tour - 2e étape: les classements

Classement de l'étape 1. Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) les 155 km en 3h48:24 (moy.: 40,718 km/h) 2. Matteo Badilatti (Sui) à 0:24 3. Mark Donovan (G-B) 4. Jakub Otruba (Tch) 0:29; 5. Giulio Pellizzari (Ita) 0:36; 6. Anders Halland Johannessen (Nor); 7. Eduardo Sepulveda (Arg) 0:42; 8. Johannes Kulset (Nor) 0:44; 9. Florian Lipowitz (Alli); 10. Marton Dina (Hon) 1:11... 25. Lennert Belmans 6:15; 33. Jordy Bouts 7:26; 39. Sylvain Moniquet 10:18; 56. Yentl Vandevelde 16:34; 66. Milan Menten 18:45; 81. Davide Bomboi 22:10; 86. Tom Devriendt; 128. Simon Dehairs 35:14. Classement général: 1. Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) 8h01:33 2. Matteo Badilatti (Sui) à 0:28 3. Mark Donovan (G-B) 0:30 4. Jakub Otruba (Tch) 0:39; 5. Anders Halland Johannessen (Nor) 0:46; 6. Giulio Pellizzari (Ita); 7. Eduardo Sepulveda (Arg) 0:52; 8. Johannes Kulset (Nor) 0:54; 9. Florian Lipowitz (All); 10. Marton Dina (Hon) 1:21... 25. Lennert Belmans 6:25; 33. Jordy Bouts 7:36; 39. Sylvain Moniquet 10:28; 53. Yentl Vandevelde 16:41; 62. Milan Menten 18:46; 77. Davide Bomboi 22:19; 80. Tom Devriendt 22:20; 131. Simon Dehairs 39:02. (Belga)