S&P place sous revue négative les notations de crédit du groupe Dexia

Cette décision fait suite à l'annonce d'une demande de dépôt, par les conseils d'administration de Dexia et de Dexia Crédit Local, d'une demande d'abandon de la licence d'établissement de crédit et des autorisations de services d'investissement de Dexia Crédit Local. L'objectif est de poursuivre "en tant que non banque dès le début 2024". "Selon nous, les institutions financières non-bancaires font face à un risque relatif supplémentaire par rapport aux banques car elles opèrent en dehors d'un cadre régulé", justifie S&P Global dans un communiqué. L'agence de notation pourrait dès lors abaisser d'un cran, dans les prochains mois, la notation de crédit qu'elle accorde au groupe Dexia. Le groupe franco-belge Dexia s'était effondré pendant la crise de la dette en 2011 conduisant l'État belge à nationaliser Dexia Banque Belgique, devenue par la suite Belfius. Depuis lors, la banque résiduelle Dexia met progressivement fin à ses activités (prêts et obligations) de manière ordonnée, tout en bénéficiant de garanties d'État des États belges et français. Dexia a réduit son bilan de 82% et son portefeuille d'actifs commerciaux de 86%. (Belga)