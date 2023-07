Sur le site des Acec à Herstal, on va mêler le durable au passé industriel de la ville

L'endroit fait l'objet d'un vaste plan de revitalisation destiné à le transformer en un nouveau quartier mixte mêlant habitats, activités économiques, services et espaces verts, avec une particularité notable: la prochaine mise en service du premier réseau de chaleur de Wallonie, censé alimenter en chauffage le site et 14 bâtiments collectifs le long d'un tracé de 4,5 kilomètres. L'installation doit récupérer une partie de la chaleur produite par l'incinérateur Uvelia et devrait permettre une économie annuelle de 38.000 tonnes de CO2, a pointé la SPI. "Aujourd'hui, nous célébrons une étape importante, à savoir l'obtention des moyens de la part de la Région Wallonne pour continuer sa reconversion. C'est une friche importante au sein de l'agglomération liégeoise, les terrains vont être remobilisés au profit d'entreprises et de futurs logements et d'un parc vert", s'est félicité Cédric Swennen, directeur général de la Spi. Les cahiers des charges sont par ailleurs prêts pour commencer les travaux de la halle principale et y installer un village d'entreprises, selon un concept nouveau de "boîte dans la boîte": "Nous allons proposer des modules d'occupation aux entreprises de façon à avoir de la flexibilité d'usage et de rester au sein de cette logique circulaire de reconversion de la halle, en utilisant des matériaux déjà usagés", a encore précisé Cédric Swennen. Près de 200 emplois devraient y être créés sur 7.000 mètres carrés. (Belga)