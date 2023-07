Tour de France - Jasper Philipsen, vainqueur à Bordeaux: "c'est un Tour de rêve pour le moment"

"Si quelqu'un m'avait dit que j'allais gagner trois étapes déjà, je l'aurais traité de fou", a confié Jasper Philipsen, 25 ans, au micro des organisateurs à l'arrivée. "Je suis bien sûr très fier du travail de toute l'équipe. On s'est bien trouvé dans le final pour que tout se passe très bien. On était très bien placé dans les trois derniers kilomètres, Jonas (Rickaert) et Mathieu (van der Poel) ont parfaitement fini le job. Je n'avais qu'à rester dans les roues et je n'ai dû faire aucun gros effort avant de lancer mon sprint. Je suis super heureux." Porteur du maillot vert, Jasper Philipsen va tenter de le ramener à Paris. "C'est un rêve pour nous, c'est un Tour de rêve pour le moment. On va essayer d'ajouter encore une victoire, mais je pense aussi à Paris maintenant. Je veux essayer d'arriver avec ce maillot vert à Paris, mais on n'est parti que depuis une semaine. C'est encore long et difficile. Pour l'instant, je savoure le moment présent." Philipsen a aussi privé Mark Cavendish d'une 35e victoire sur le Tour de France, une de plus qu'Eddy Merckx avec qui il partage le record de succès d'étapes sur la Grande Boucle (34). "Il est vraiment fort", a reconnu le coureur limbourgeois. "Tout le monde aimerait bien le voir gagner, moi aussi, mais c'est sûr qu'il va encore essayer, il est là, en bonne condition." (Belga)