Tour de France - Mark Cavendish "déçu" de sa 2e place vendredi derrière Philipsen

Lorsqu'il a déboulé sur le côté droit, en longeant les barrières, pour prendre la tête à 200 mètres de l'arrivée, le Britannique pensait qu'il allait s'imposer à Bordeaux comme il l'avait fait en 2010. Mais il a vu ses vitesses sauter à deux reprises et Philipsen le dépasser pour remporter une troisième victoire en autant de sprints dans le Tour de cette année. "J'étais en bonne position, j'ai regardé loin derrière mais j'étais bien là où je voulais être", a déclaré Cavendish. "C'était une longue ligne droite et Cees Bol m'avait entraîné avec une bonne vitesse dans le dernier kilomètre. J'étais dans les bonnes roues. J'ai lancé le sprint un peu plus tôt que je ne l'aurais souhaité, mais c'était à peu près la même chose qu'en 2010. Une fois que j'ai démarré, les vitesses sont passées de 11 à 12. J'ai été obligé de m'asseoir et la cadence s'est emballée avant de revenir à la 11e vitesse. Ce n'était pas fini car quand je me suis relevé, c'est revenu à 12. J'ai à nouveau dû m'asseoir et il n'y avait rien à faire à part espérer." "Je suis profondément déçu, terriblement déçu, mais nous continuerons d'essayer. Nous avons constaté encore une fois une amélioration et nous devons être positifs". Cavendish s'est arrêté pour changer la roue arrière à environ 57 km de la ligne, un signe précurseur des problèmes mécaniques qui ont suivi. Mais lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait défier Philipsen sur une machine en parfait état de marche, il a répondu: "Je pense que oui". (Belga)