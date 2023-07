Un avant-projet d'arrêté wallon menace 15.000 emplois d'aides-ménagères, selon Federgon

Le gouvernement wallon a validé en première lecture, mardi matin, un avant-projet d'arrêté visant notamment à interdire les frais complémentaires imposés par de nombreuses agences de titres-services. En contrepartie, le coût de ces titres passera de neuf à 10 euros au 1er janvier prochain. L'interdiction de facturer à l'avenir des frais supplémentaires aux clients et l'obligation de rembourser l'intégralité des frais de transport (entre le domicile et le lieu de travail) sont jugés "insoutenables pour les entreprises". "Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, les coûts sont supérieurs aux recettes. Les entreprises, qu'il s'agisse de grosses structures ou de PME, n'ont déjà plus d'oxygène. Beaucoup d'entre elles n'ont tout simplement plus de marge et ne pourront pas supporter ce surcroît de charges. La situation est franchement alarmante, comme le confirment d'ailleurs une série d'études indépendantes", souligne Arnaud le Grelle, directeur Wallonie-Bruxelles chez Federgon (Belga)