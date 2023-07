Un rassemblement exige un plan d'accession clair de l'Ukraine à l'OTAN

"Nous ne demandons pas l'accession pour demain", explique Olena Kuzhym, co-responsable des manifestations et des campagnes de soutien pour Promote Ukraine. "Nous comprenons que l'article 5 de l'Otan ne le permet pas, et nous ne voulons pas de soldats de l'Otan sur notre sol", continue-t-elle. "Nous voulons savoir ce que l'Ukraine devrait faire, et quand, pour devenir à terme membre de l'Otan après une victoire décisive dans la guerre", précise la co-responsable en mentionnant les éventuelles réformes et procédures législatives à mener pour rejoindre l'alliance. D'autant qu'une opportunité semble s'être dégagée. "Nous voyons que les lignes rouges qui semblaient inamovibles avant sont en train de bouger très vite", continue Mme Kuzhym. Elle ne s'inquiète pas de possibles réactions de la part de la Russie si le processus devait être mis en marche. "Ils ont osé réagir à l'Ukraine, car il ne s'agit pas de la moitié du monde. L'Otan représente une force militaire bien supérieure", estime-t-elle. Dans un communiqué de presse, Promote Ukraine fait valoir qu'une adhésion de l'Ukraine à l'alliance améliorerait les capacités militaires de cette dernière, tout en constituant "le moyen de dissuasion le plus efficace contre toute résurgence de l'agression russe sur le continent européen". (Belga)