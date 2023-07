Violences envers les Rohingyas - Six Rohingyas tués après une visite de la CPI dans les camps de réfugiés birmans

Ces violences sont les dernières en date dans une série d'affrontements meurtriers entre membres de l'Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) et de la Rohingya Solidarity Organisation (RSO), deux formations rivales actives dans les camps de réfugiés. Faruq Ahmed, un porte-parole de la police en charge de ces camps, a déclaré à l'AFP que cinq personnes membres de l'ARSA avaient été abattues dans un échange de tirs avant l'aube vendredi. Cette éruption de violence s'est produite quelques heures après le meurtre du responsable communautaire des réfugiés, apparemment aux mains de membres de l'ARSA. Selon le journal local Prothom Alo, cette personne, Ebadullah, âgée de 27 ans, avait encadré des réfugiés pour qu'ils rencontrent le procureur de la CPI Karim Khan, qui a visité les camps jeudi après-midi afin de recueillir des témoignages sur la répression de 2017 en Birmanie. L'ARSA n'a pas réagi immédiatement à ces meurtres, mais le groupe a déjà été accusé par le passé de s'en prendre à des responsables civils rohingyas mettant en cause son autorité. Des coupes dans les crédits ont forcé les Nations unies à diminuer les rations distribuées dans ces camps par deux fois au cours des derniers mois, les humanitaires prévenant que cela risquait d'aggraver encore une situation sécuritaire très précaire. Environ 750.000 membres de la communauté rohingya ont fui au Bangladesh en 2017 la répression de l'armée birmane, qui fait l'objet de procédures distinctes, devant la CPI, et pour "actes de génocide" devant la Cour internationale de justice (CIJ). (Belga)