Voiture contre école au Royaume-Uni: deux personnes toujours dans un état critique

Une enfant de huit ans est morte dans cet accident, survenu peu avant 10H00 (11H00 HB) jeudi dans une école privée pour filles où une fête était organisée avant les vacances scolaires. "Une deuxième enfant de huit ans avait été emmenée à l'hôpital et ses jours sont toujours en danger" vendredi, a indiqué dans un communiqué la police londonienne, qui a écarté la piste terroriste. "Une femme quadragénaire reste également hospitalisée dans un état critique", a-t-elle ajouté. La police indique qu"'un certain nombre d'autres personnes - dont un bébé de sept mois - ont été hospitalisées et leurs jours ne sont pas considérés comme en danger". La conductrice du véhicule, âgée de 46 ans, a elle été remise en liberté sous caution, a encore précisé la police. Elle avait été arrêtée jeudi pour "suspicion de conduite dangereuse ayant entraîné la mort". L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de cet accident, qui s'est déroulé à un peu plus d'un kilomètre du tournoi de tennis de Wimbledon qui a lieu en ce moment. Ian Hewitt, le président de l'All England Lawn Tennis Club (AELTC), qui organise le tournoi, s'est rendu vendredi à l'école pour rendre hommage aux victimes. De nombreuses personnes sont venues déposer des bouquets de fleurs devant les grilles de l'école. Dans un communiqué publié jeudi soir, les responsables de l'école se sont dits "profondément choqués par le tragique accident" et "dévastés" par le décès de la fillette. "Nos pensées vont à la famille endeuillée et aux familles des blessés en ce moment terrible", ont-ils ajouté. (Belga)