Wimbledon - Carlos Alcaraz file sans encombre au troisième tour

Sur le court central, Alcaraz, N.1 mondial, l'a emporté en trois sets 6-4, 7-6 (7/2), 6-3 contre le Français Alexandre Muller, 84e mondial. La rencontre a duré 2 heures et 35 minutes. Pour une place au 4e tour, l'Espagnol, qui n'a jamais dépassé ce stade de la compétition à Wimbledon, affrontera le vainqueur du match entre le Chilien Nicolas Jarry, 28e mondial et tête de série N.25, et l'Australien Jason Kubler (ATP 77). En cas de qualification pour le 4e tour, le N.1 mondial pourrait affronter l'Allemand Alexander Zverev qui s'est qualifié pour le 3e tour vendredi. 21e mondial et tête de série N.19, Zverev a battu le Japonais Yosuke Watanuki (ATP 116) en quatre sets 6-4, 5-7, 6-2, 6-2 et 2 heures et 28 minutes. Il affrontera au 3e tour l'Italien Matteo Berrettini, 38e mondial et finaliste en 2021. L'Italien Jannik Sinner, 8e mondial et tête de série N.8, s'est lui déjà qualifié pour le 4e tour après sa victoire en quatre sets 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 contre le Français Quentin Halys (ATP 79). Pour une place en quarts de finale, Sinner défiera le vainqueur du duel entre le Suédois Mikael Ymer (ATP 59) et le Colombien Daniel Galan (ATP 85). (Belga)