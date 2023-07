Wimbledon - Goffin, un match pour un retour dans le Top 100 contre Rublev

"Ce ne fut pas un match facile", a-t-il confié à Sporza après sa qualification. "Je ne me suis jamais vraiment senti à l'aise sur le court. Il n'empêche, j'ai pu conclure de belle manière. Mentalement, j'ai été le plus solide. Ma plus grande expérience m'a bien aidé aujourd'hui. Il y avait beaucoup de frustration après la perte du deuxième set, mais j'ai su rester calme, pour réagir de manière appropriée. Cela me fait en tout cas grand plaisir d'avoir pu gagner. Cela représente beaucoup pour moi." C'est la sixième fois en neuf participations que David Goffin se hisse au troisième tour sur le gazon du All England Club, où il reste sur deux accessions en quart de finale, contre Novak Djokovic en 2019 et le Britannique Cameron Norrie l'an dernier. Il défiera désormais ce vendredi le Russe Andrey Rublev (ATP 7), 25 ans, vainqueur du tournoi ATP Masters 1000 de Monte-Carlo en avril, dans un match avec comme enjeu pour lui un retour dans le Top 100 mondial. "Au prochain tour, ce sera Rublev. Il partira favori, mais je vais tout faire pour le battre", a ajouté le n°1 belge, qui n'a encore jamais réussi à vaincre le n°2 russe, s'inclinant en trois sets à l'US Open en huitième de finale en 2017, et en quatre manches à l'Australian Open au troisième tour en 2020. Sur gazon, cela dit, c'est sans doute sa meilleure chance. (Belga)