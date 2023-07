Wimbledon - Greet Minnen et Kirsten Flipkens se qualifient chacune pour le deuxième tour en double

Greet Minnen (WTA 56 en double), associée à la Hongroise Anna Bondar (WTA 50), s'est imposée 6-2, 7-6 (7/4) face aux invitées américaines Makena Jones (WTA 107) et Sloane Stephens (WTA 336). La rencontre a duré 1 heure et 27 minutes. Au deuxième tour, elles affronteront la paire tête de série N.5 composée de l'Américaine Desirae Krawczyk et la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 12). Associée à la Hongroise Timea Babos (WTA 61), Kirsten Flipkens (WTA 49) a elle aussi franchi le cap du premier tour grâce à un succès en deux sets aussi 6-3, 6-4 sur l'Américaine Asia Muhammad (WTA 35) et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 16), 10e tête de série, en 1 heure et 24 minutes. Au prochain tour, le duo sera opposé à l'Américaine Lauren Davis (non classée en double) et à la Néerlandaise Rosalie Van der Hoek (WTA 149). La journée de Flipkens n'est pas finie puisqu'elle reviendra sur le court plus tard dans la soirée, pour disputer le double mixte avec le Français Edouard Roger-Vasselin (ATP 10), contre le Britannique Jonny O'Mara (ATP 128) et Olivia Nicholls (WTA 72). Plus tôt vendredi, Elise Mertens (WTA 8 en double) s'était aussi qualifiée pour le deuxième tour avec l'Australienne Storm Hunter (WTA 7). La paire tête de série N.3 s'est imposée 6-0, 6-2 face à l'Ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 55) et la Polonaise Alicja Rosolska (WTA 57). Jeudi, Kimberley Zimmermann (WTA 49) avait déjà obtenu son ticket pour le 2e tour aux côtés de la Russe Yana Sizikova (WTA 43) en éliminant la paire britannique invitée, composée d'Emily Appleton (WTA 130) et Jodie Burrage (WTA 108), 6-3, 6-4. (Belga)