Wimbledon - Matteo Berrettini, finaliste en 2021, Holger Rune et Daniil Medvedev passent au 3e tour

Berrettini n'a pas tremblé face à celui qui a sorti Kimmer Coppejans (ATP 188) au premier tour. Il a converti une balle de break par set (sur un total de huit), en défendant avec succès les trois opportunités qu'il a laissées à son adversaire. Après avoir éliminé son compatriote Lorenzo Sonego (ATP 42) au premier tour et De Minaur au 2e, l'Italien attend désormais le vainqueur de la rencontre entre l'Allemand Alexander Zverev (ATP 21/N.19) et le Japonais Yosuke Watanuki (ATP 116). Le Russe Daniil Medvedev (ATP 3/N.3) a terminé sa rencontre entamée jeudi face au Français Adrian Mannarino (ATP 35). Il s'est imposé 6-3, 6-3, 7-6 (7/5) et s'en va défier au 3e tour le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 67). En cas de victoire, Medvedev égalerait sa meilleure performance à WImbledon sur ses quatre premières participations, un 4e tour en 2021. Holger Rune (ATP 6/N.6) n'a aussi eu besoin que de trois sets pour venir à bout de l'Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 57). Le Danois a remporté la partie 6-3, 7-6 (7/3), 6-4. Ce n'est que son deuxième succès sur le gazon du All England Club, puisqu'il avait été éliminé au 1er tour la saison dernière, pour sa première participation à Wimbledon. Rune jouera au 3e tour contre l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 34/N.31) ou contre le Néerlandais Botic Van De Zandschulp (ATP 44). (Belga)