Wimbledon - Stefanos Tsitsipas au 3e tour après un combat de plus de quatre heures contre Andy Murray

Dans une rencontre interrompue jeudi et terminée vendredi, Tsitsipas, 5e mondial et tête de série N.5, s'est imposé en cinq sets 7-6 (7/3), 6-7 (2/7), 6-4, 7-6 (7/3) et 6-4 contre Andy Murray, 40e mondial et vainqueur en 2013 et 2016, au bout de 4 heures et 40 minutes de jeu. Pour une place au quatrième tour, le Grec affrontera le Serbe Laslo Djere, 60e mondial et qui a éliminé l'Américain Ben Shelton, 36e mondial et tête de série N.32, au deuxième tour. Tsitsipas n'est jamais parvenu à passer le cap du quatrième tour à Wimbledon. (Belga)