7s Championship Series - La Belgique battue en quarts de finale jouera pour les places 5 à 8 chez les messieurs

Les Belges de Laurent Sousbie se sont inclinés 19 à 0 contre l'Espagne et joueront pour les places 5 à 8, d'abord face au Portugal dimanche à 11h44. L'autre match de classement se jouera entre l'Allemagne et l'Italie. Plus tôt dans la journée, les Belgium Sevens avaient été battus 22 à 15 par la France puis l'avaient emporté 27 à 0 contre la Lituanie. Les Belges avaient entamé leur tournoi vendredi par un succès 22 à 14 contre la Grande-Bretagne. Les demi-finales opposeront la France à la Grande-Bretagne et l'Irlande à l'Espagne. Les Belges, 5es des Jeux Européens à Cracovie le mois dernier, avaient pris la 9e place en Algarve lors de la première manche de ces Championship Series qui réunissent les douze meilleures formations européennes de rugby à VII. (Belga)