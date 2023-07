Allemagne : affrontements avec la police en marge d'un festival de musique érythréenne

Quelque "22 membres des forces d'intervention ont été blessés, notamment par des jets de pierres", a déploré sur Twitter la police du Land de Hesse. Les policiers ont subi à plusieurs endroits de la ville des jets de pierre et de bouteilles. Ils ont répliqué en utilisant du gaz lacrymogène et un canon à eau. Plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des policiers mener des charges contre des groupes très mobiles de manifestants dans les rues de cette ville d'environ 80.000 habitants. Aucune précision sur d'éventuelles interpellations n'a été à ce stade communiquée. Environ un millier de policiers sont mobilisés depuis vendredi à Giessen, au nord de Francfort, pour sécuriser ce festival, qui avait déjà donné lieu l'an dernier à des incidents. La municipalité de Giessen voulait d'ailleurs l'interdire mais la justice administrative a donné vendredi son feu vert à sa tenue. Entre 2.000 et 3.000 participants sont attendus à ce festival organisé jusqu'à dimanche. L'"Eritreafestival" est controversé au sein même de la communauté érythréenne. Les opposants accusent les organisateurs d'être proches du régime autoritaire de ce pays du nord-est de l'Afrique. L'Erythrée est officiellement devenue un Etat en mai 1993, deux ans après s'être défait de la domination de l'Ethiopie. Depuis, le pays est dirigé par Issaias Afeworki, héros de l'indépendance, qui a instauré un régime de parti unique, sans élection, où toute opposition est sévèrement réprimée. (Belga)