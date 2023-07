Côte d'Ivoire: au moins dix morts après de fortes pluies à Abidjan

"Nous avons enregistré dix morts, neuf à Yopougon et un à Cocody-Angré", deux quartiers d'Abidjan, respectivement à l'ouest et au centre, a déclaré à l'AFP le capitaine et adjoint au chef des opérations du GSPM, Anicet Bah. Dans la zone industrielle de Yopougon, un premier glissement de terrain "aux environs de 03h00 du matin" a fait "quatre décès" et un blessé, a-t-il précisé. Dans la même zone, à la suite d'un deuxième glissement de terrain, les sapeurs-pompiers ont fait état de "sept blessés et quatre décès dont un enfant", a-t-il ajouté. À Attécoubé-Mossikro, une autre partie de Yopougon, le corps d'une personne décédée a été sorti d'un éboulement, à l'aube. Dans la commune de Cocody, "une personne a été emportée par les eaux", dont le corps a été retrouvé dans un caniveau par des habitants, a affirmé le capitaine Anicet Bah. Le bilan est provisoire. A Yopougon, "trois victimes sont supposées avoir été emportées par les eaux", mais "les recherches sont restées vaines", a-t-il déploré. Il affirme que "les opérations ont été arrêtées". (Belga)