Cuba: un artiste dissident emprisonné en grève de la faim

"Luis Manuel Otero Alcantara se déclare en grève de la faim et de la soif avant le deuxième anniversaire des manifestations du 11J" et "exige sa remise en liberté", indique dans un message sur Facebook la militante Claudia Genlui, exilée aux États-Unis. L'artiste, âgé de 35 ans, a été condamné en juin 2022 à cinq ans de prison pour insulte aux symboles de la patrie, outrage et trouble à l'ordre public. Selon Claudia Genlui, il s'agit de la "sixième" grève de la faim de Luis Manuel Otero Alcantara incarcéré dans la prison de haute sécurité de Guanajay, dans la province de Artemisa (centre). L'artiste avait été arrêté le 11 juillet 2021 lorsqu'il sortait de chez lui à La Havane pour rejoindre les manifestations au cours desquelles des milliers de Cubains avaient exprimé leur colère aux cris de "Nous avons faim", "A bas la dictature". L'artiste dissident, qui n'avait pas fait appel, "refuse d'accepter la prison comme destinée, refuse d'accepter les barreaux infinis, les lits de pierre, la lumière blanche jamais éteinte, les 20 minutes d'appels téléphoniques par semaine, les visites familiales une fois par mois et sous étroite surveillance", a ajouté Claudia Genlui. En mai, Amnesty international avait demandé au président cubain Miguel Diaz-Canel la libération "immédiate et inconditionnelle" de Luis Manuel Otero Alcantara, considéré par l'organisation de défense des droits humains comme un "prisonnier d'opinion", ainsi que celle de "toutes les personnes injustement emprisonnées" sur l'île communiste. Pour le gouvernement, Luis Manuel Otero Alcantara n'est pas un artiste, mais un agent au service des États-Unis pour déstabiliser le pays. (Belga)