Découverte spectaculaire de champs de cannabis "indoor" dans la campagne française

Au terme de huit mois d'enquête, six personnes ont été interpellées et incarcérées en marge de cette saisie à Morette, commune de quelque 400 habitants située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Grenoble, dans les Alpes françaises. Fin octobre 2022, la police judiciaire de Grenoble avait ouvert une enquête préliminaire après qu'un renseignement a désigné un entrepôt pouvant servir de lieu de culture "indoor" de cannabis, a indiqué le parquet. L'enquête a mis au jour "un trafic de grande ampleur" impliquant une équipe albanaise associée à des Grenoblois. Lundi, une opération judiciaire a permis l'interpellation de quatre Albanais âgés de 18 à 35 ans, et le lendemain d'un complice grenoblois âgé de 52 ans et du propriétaire de l'entrepôt âgé de 55 ans. L'immense entrepôt abritait deux ensembles. Dans une première structure de production de 375 m2 équipée de systèmes électrique, d'aération, d'hydratation, de lampes UV et de séchage, ont été découverts plus de 1.550 pieds, soit 508 kg d'herbe. Dans une seconde structure de 300 m2, 2.500 pieds totalisant 693 kilogrammes ont été saisis. Le matériel de culture et les plants - représentant à la revente un montant estimé entre 10 et 15 millions d'euros - ont été détruits sur place sur autorisation du parquet. Deux "ouvriers agricoles" albanais ont été condamnés cette semaine à 7 et 10 mois de prison ferme avec incarcération immédiate, condamnation assortie d'une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Les quatre autres suspects ont été déférés vendredi en comparution immédiate et placés en détention provisoire. (Belga)