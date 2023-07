Euro juniors de hockey - Victoire des Young Red Panthers 3 à 1 sur l'Ecosse pour débuter chez les U18

Après un but écossais en tout début de match via Caterina Nelli (4e), Hélène Delva a égalisé (21e), avant d'émerger dans le 4e et dernier quart-temps par Maxine Bertram (49e) et Lisa Moors sur pc (56e). Les 3 autres pays du groupe A sont l'Irlande, l'Allemagne et la France. Les Young Red Panthers, dirigées par Joy Jouret, joueront leurs prochains matchs dimanche contre les Irlandaises (13h45), mercredi face à l'Allemagne (15h30) et termineront la phase de poules jeudi contre la France (18h00). Le groupe B n'est composé que de quatre nations: l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Autriche. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales, prévues samedi prochain. (Belga)