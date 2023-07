Euro U18 de hockey - Les Young Red Lions débutent leur Euro U18 par un succès 8-1 sur l'Ecosse

Les buts belges ont été inscrits par Antoine Callewaert (13e), Marin Van Heel (20e) et Lucas Balthazar sur pc (27e). Entre-temps, Alexander Marsland avait égalisé pour l'Ecosse sur pc après l'ouverture belge (16e), le marquoir affichant un score de 3-1 à la mi-temps. Larry Fauchey a ajouté deux buts à son actif en 2e période (32e pc, 37e), de même que Charlie Langendries (36e, 55e) et Nathan Leeuw (42e). L'autre match du groupe A, dans le duel entre deux des trois autres adversaires des Belges (avec l'Allemagne) a vu l'Autriche prendre le meilleur 3-1 sur l'Irlande. Les Young Red Lions joueront leurs prochains matchs dimanche contre les Irlandais (11h30), mercredi face à l'Allemagne (17h45) et termineront la phase de poules jeudi contre l'Autriche (15h45). Le groupe B n'est composé que de quatre nations: l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne et la Pologne. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales, prévues samedi prochain. (Belga)