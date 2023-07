F1 - GP de Grande-Bretagne - Charles Leclerc le plus rapide de la troisième séance d'essais libres

La pluie s'est invitée durant une très grosse partie de cette dernière séance d'essais libres. Une séance qui a vu les deux pilotes Red Bull, le Néerlandais Max Verstappen et le Mexicain Sergio Perez, avoir du mal à trouver leurs marques et être respectivement 8e et 14e au bout du compte. À domicile, les Britanniques de chez Mercedes Lewis Hamilton et George Russell ont respectivement signé une 5e et 9e place. A noter que le pilote d'Alfa Romeo, le Chinois Guanyu Zhou n'a pas quitté les stands de toute la séance suite à des problèmes au niveau de l'unité de puissance du moteur de sa monoplace. Le top-5 de cette dernière séance d'essais libres est complété par l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) à 365 millièmes, le Français Pierre Gasly (Alpine) à 474 millièmes et Lewis Hamilton à 529 millièmes. L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), l'Américain Logan Sargeant (Williams), Max Verstappen (Red Bull), George Russel (Mercedes) et le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) ont complété le top 10. Les qualifications sont encore au programme samedi et débuteront à 16h00 heure belge. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 16h00. (Belga)